Hideo Kojima, vicenda assurda: è stato scambiato per l'assassino di Shinzo Abe

In data 8 luglio 2022 il mondo e in particolare il Giappone sono stati scossi dalla tragica notizia dell'omicidio di Shinzo Abe, l'ex primo ministro nipponico assassinato durante un comizio nella città di Nara situata nell'isola di Honshu.

L'attentatore, un ex militare che ha fatto fuoco due volte con una pistola rudimentale da lui stesso costruita, è stato subito fermato dalle autorità presenti sul posto. Tuttavia, per qualche strana ragione, alcuni politici e media hanno diffuso immagini di Hideo Kojima scambiandolo come l'autore dell'omicidio.

Sul forum di ResetERA è stato ad esempio fatto notare come un politico francese abbia condiviso alcune immagini del celebre game designer, autore di opere di culto come Metal Gear Solid e Death Stranding, affermando con convinzione che si tratti dell'assassino e chiamandolo per l'appunto "killer di estrema sinistra" per via delle foto che ritraggono Kojima accanto ad un quadro raffigurante Chè Guevara. Lo stesso clamoroso errore è stato compiuto anche da una testa giornalistica greca, che in uno suo servizio video ha infatti riportato le medesime immagini del leader di Kojima Productions trattando la notizia della morte di Shinzo Abe. Sempre la stessa grave svista è stata compiuta, inoltre, anche da una testata araba.

Non è chiaro come sia stato possibile commettere questo scambio di persona, tolta una vaghissima somiglianza del noto autore con l'attentatore, in ogni caso Kojima avrebbe tutte le basi per procedere tramite vie legali dopo l'assurda vicenda che lo ha visto suo malgrado coinvolto. Tra l'altro il suo studio si è recentemente messo a disposizione per portare avanti una lodevole iniziativa: Kojima Productions supporterà i rifugiati ucraini in Giappone, promettendo aiuti a chiunque sia fuggire dalla guerra.

Passando a note più leggere, ricordiamo che Hideo Kojima sta lavorando ad un gioco con Xbox, che supporterà le infrastrutture cloud e promette di rivelarsi dunque un progetto innovativo e tecnologico.