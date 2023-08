Hideo Kojima è in volo: destinazione Colonia? Attesa per Death Stranding 2 e Overdose

Da diversi giorni, Hideo Kojima risultava impegnato nel montaggio di un video misterioso: una circostanza confermata da molteplici teaser pubblicati dal game director sui social network.

Già questi primi indizi avevano spinto la community a ipotizzare un imminente aggiornamento sui progetti in cantiere presso Kojima Productions. Tra questi, lo ricordiamo, figura Death Stranding 2, ma anche l'ancora enigmatica esclusiva Microsoft pensata per xCloud, e finora conosciuta nella community con il nome in codice di Overdose.

I due titoli, attesi rispettivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, sono ancora avvolti nel mistero. Del sequel di Death Stranding, è stato per ora mostrato un enigmatico trailer di annuncio, mentre il secondo è stato solamente dichiarato "attualmente in sviluppo" tramite un video messaggio dello stesso Hideo Kojima. La speranza degli appassionati è che almeno una delle due produzioni sia finalmente pronta per palesarsi in maniera più dettagliata, magari in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2023.



Ad accrescere le speranze dei fan ci ha pensato lo stesso game director, che nella giornata di oggi ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae a bordo di un aereo. Parallelamente, Geoff Keighley ha confermato che le prove per la serata di martedì 22 agosto sono ormai imminenti. Che la destinazione di Hideo Kojima sia proprio il palco dell'amico conduttore? Non ci resta che attendere ancora poche ore per scoprirlo!