Hideo Kojima vuole realizzare un gioco horror con il mangaka Junji Ito

Hideo Kojima ha espresso la sua ammirazione per il genere horror in più di un'occasione, e una volta ha anche provato a realizzarne uno, quel Silent Hills naufragato che ancora sta facendo disperare i fan.

Dopo aver dato alle stampe Death Stranding (anche su PC), il game designer giapponese ha cominciato a pianificare la prossima mossa assieme al suo team Kojima Productions. Non è stato svelato ancora nulla di ufficiale, ma sappiamo per certo che un suo grande progetto è stato cancellato. Il suo sogno di sviluppare un gioco horror, in ogni caso, non è ancora naufragato, almeno a giudicare da quanto riferito dal maestro Junji Ito, noto mangaka che durante la sua carriera ha dato alle stampe opere come Tomie, Uzumaki e Gyo.

Nel corso di un'intervista rilasciata durante il Comic-Con 2020, Ito ha dichiarato: "Io e il director Kojima abbiamo discusso della possibilità di fare un gioco horror, e mi ha invitato a lavorarci con lui, ma non ci sono ancora dettagli specifici". Al momento, quindi, non c'è nulla di concreto, ma lo scenario che si è aperto è indubbiamente affascinante. Tra l'altro, Ito è lo stesso mangaka che Kojima voleva ingaggiare come Concept Artist per Silent Hills, prima della cancellazione del progetto da parte di Konami.

Da tempo, inoltre, si rincorrono delle voci su un nuovo Silent Hill in esclusiva PS5 sviluppato da Japan Studio, che potrebbe essere svelato tra agosto e settembre. Riguardo questo progetto non si sa ancora nulla di concreto, ma il nome di Hideo Kojima è stato tirato in ballo anche in questo caso, assieme a quelli di Masahairo Ito e del mangaka Suehiro Maruo.