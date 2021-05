Hideo Kojima x J.Cole: l'autore di Death Stranding e Metal Gear Solid in un brano rap

Mentre gli appassionati si divertono ad elaborare ipotesi sul recente incontro tra Hideo Kojima e Nicolas Winding Refn (interprete del personaggio di Heartman in Death Stranding), il noto game director diventa protagonista di un brano rap!

Il noto rapper e produttore discografico statunitense J. Cole - nome d'arte di Jermaine Lamarr Cole - ha infatti da poco pubblicato il suo nuovo album. Intitolato "The Off-Season", quest'ultimo fa seguito a Revenge of the Dreamers III, sua precedente raccolta di inediti esordita nel 2019. Tra i singoli parte dell'ultima opera di J.Cole, troviamo anche il brano "Applying Pressure", che ha rapidamente catturato l'attenzione degli appassionati di videogiochi.

Il motivo è presto detto, dato che nel testo del brano è presente un chiaro riferimento alla serie di Metal Gear Solid e al suo celebre autore Hideo Kojima. In "Applying Pressure", che potete ascoltare in apertura a questa news, è presente nello specifico il seguente passaggio:



"Big Boss, less Rick Ross, more like a wavy Hideo

Kojima, they tote steamers around the way we tippy-toe"



In tutta risposta, il fondatore di Kojima Productions e autore di Death Strading sembra aver apprezzato la citazione, tanto da rilanciare il link al nuovo album di J. Cole direttamente dall'account Twitter della software house!