Hideo Kojima sarà all'Xbox & Bethesda Showcase: Tom Henderson ne è sicuro

Con l'Xbox & Bethesda Showcase ormai dietro l'angolo, rumor ed aspettative sull'evento Microsoft si fanno sempre più martellanti, tra chi spera di vedere nuovamente in azione giochi già annunciati negli scorsi anni e produzioni inedite pronte ad arricchire ulteriormente il portfolio di produzioni Xbox.

A dare una possibile, grossa anticipazione sull'evento del 12 giugno ci pensa il noto insider Tom Henderson, che nel corso di un suo livestream lo dichiara chiaro e tondo: Hideo Kojima sarà all'Xbox & Behtesda Showcase, pronto a mostrare il suo nuovo progetto che, a questo punto, potrebbe essere per davvero esclusiva Microsoft come più volte rumoreggiato negli scorsi mesi. PEr il leaker, inoltre, Kojima dovrebbe limitarsi semplicemente a confermare la collaborazione con Xbox, senza tuttavia mostrare nulla dell'opera, di certo non parti di gameplay.



Le parole di Henderson sono subito rimbalzate tra i principali forum internazionali, tra cui Reddit, scatenando subito le fantasie dei fan. Il nome di Kojima era apparso anche in un leak che ha svelato i giochi dell'Xbox & Bethesda Showcase, sebbene ben poco attendibile. Ma con Henderson che in diverse occasioni passate si è dimostrato un leaker affidabile, le possibilità che davvero l'iconico game designer possa far parte della trasmissione iniziano a divenire un minimo più concrete.

Sempre lo stesso insider, tra l'altro, aveva rivelato che il nuovo gioco di Kojima è un horror intitolato Overdose: che possa davvero essere la presunta esclusiva Xbox a cui starebbe lavorando da tempo? Allo Showcase scopriremo qual è la verità.