Hidetaka Miyazaki: dopo Elden Ring è tra le 100 persone più influenti al mondo per il Time

Quello di Elden Ring è stato un successo clamoroso, con il primo open world curato da From Software che è riuscito a sfondare il tetto delle 20 milioni di copie vendute dal lancio, stando agli ultimi dati diffusi a febbraio.

Dopo aver conquistato una nicchia di giocatori con Demon's Souls, la schiera di fan di FromSoftware e dei suoi giochi in stile "Souls" è diventata sempre più estesa nel corso degli ultimi anni, grazie a capolavori come Dark Souls, Bloodborne, Sekiro Shadows Die Twice e lo stesso Elden Ring, quest'ultimo una hit mondiale sul piano delle vendite. La casa giapponese è rapidamente diventata una delle software house più apprezzate e rispettate dell'intera industria, e il game director nonché presidente di From Software, Hidetaka Miyazaki, si è affermato come uno dei creativi più brillanti del panorama videoludico.

Miyazaki si è guadagnato fama e rispetto al punto tale che il Time Magazine ha inserito il suo nome tra le 100 persone più influenti al mondo. Un risultato di questa portata, tra gli altri autori videoludici, era stato raggiunto dal solo Shigeru Miyamoto nel 2007, una figura leggendaria per il nostro medium.

Nel mentre si trova già impegnata su Armored Core 6: Fires of Rubicon e sul DLC di Elden Ring, Shadow of the Erdtree, FromSoftware sta già dando vita al prossimo gioco diretto da Miyazaki, che secondo le parole dello stesso autore sarà ambientato in un universo fantasy "più astratto" dei suoi precedenti lavori.