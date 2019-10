Hidetaka Miyazaki parla di Bloodborne 2 e delle fonti d'ispirazione del primo capitolo

La redazione di GameSpot Brasile ha avuto il piacere di intervistare Hidetaka Miyazaki per affrontare un tema molto caro al boss di From Software e a tutti gli appassionati di soulslike, ossia quello della serie di Bloodborne.

Nel corso di una chiacchierata informale con i giornalisti brasiliani, Miyazaki ha ripercorso le tappe più importanti del lungo percorso di sviluppo intrapreso per dare forma all'universo a tinte oscure di Bloodborne e raccontato che "per realizzarlo, mi sono fatti ispirare dal libro di Lovecraft, The Call of Cthulhu, anche se chiunque abbia mai giocato a Bloodborne probabilmente saprà già che sono stato fortemente influenzato da Lovecraft e dai suoi lavori. [...] Bloodborne è il gioco che mi è rimasto più nel cuore, è quello a cui sono più affezionato e che mi ha segnato di più perchè credo di averlo realizzato nel modo in cui volevo che venisse fatto".

Nonostante la soddisfazione per quanto svolto, e quindi per l'incredibile risultato conseguito con l'esclusiva PS4, Miyazaki rivela che, se ne avesse avuto il tempo, avrebbe cambiato qualche elemento di gameplay: "Cerco sempre di non pensare troppo a quali elementi migliorerei di un titolo dopo averlo completato. Ma se proprio vuoi saperlo, magari avrei migliorato le Blood Gems e i Dungeon del Calice, li avrei resi più dettagliati. Ma vedo che ci sono sempre dei margini di miglioramento, posso aggiungerne altri volendo".

I toni criptici dell'ultima frase proferita dal maestro giapponese hanno spinto la redazione di GameSpot Brasile a chiedere in maniera perentoria se tali miglioramenti potessero essere integrati in Bloodborne 2: a tal proposito, Miyazaki ha accennato una risata e risposto che "sfortunatamente, non dipende da me". Di recente, gli autori di Bluepoint Games hanno confermato di essere al lavoro su un "grande gioco next-gen" per PS5, alimentando così i rumor sulla Remaster di Demon's Souls: che sia stata invece un'allusione a Bloodborne 2?