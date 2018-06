Hidetaka Miyazaki potrebbe aver confermato lo sviluppo di un nuovo Armored Core

From Software ha ottenuto un grandissimo successo negli ultimi anni grazie a titoli come Dark Souls e Bloodborne. All'E3 2018 è tornato alla carica con Sekiro: Shadows Die Twice e Déraciné,suo primo gioco per la realtà virtuale.

Lo studio è però molto conosciuto anche per un'altra serie pluridecennale, Armored Core. I fan attendono un nuovo capitolo da diverso tempo, ed è già stata espressa in più di un'occasione la volontà di proseguirla.

Nel corso di una recente intervista concessa a Famitsu e incentrata su Déraciné, Hidetaka Miyazaki in persona potrebbe aver indirettamente confermato che un nuovo capitolo della saga si trova in via di sviluppo. Quando gli sono state chieste informazioni su un nuovo Armored Core, il celebre designer ha risposto: "In una vecchia intervista [risalente a quasi due anni fa] specificai che c'erano tre grossi progetti nel nostro programma di sviluppo, e Déraciné non è tra essi. Voglio assicurarmi che i fan lo sappiano". È possibile che tra quei tre titoli, oltre al già annunciato Sekiro, ci sia anche un Armored Core.

Non finisce qui. Quando l'intervistatore gli ha chiesto se si stava rivolgendo in maniera specifica ai fan della celebre serie basata sui mech, Miyazaki non lo ha negato. È probabile che lo studio abbia davvero in serbo qualcosa, anche se non è ancora pronto per un annuncio ufficiale.

Voi cosa ne pensate al riguardo? Vi piacerebbe giocare a un nuovo Armored Core? Cogliamo l'occasione per segnalarvi che all'E3 2018 abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Hidetaka Miyazaki in merito al suo nuovo gioco, Sekiro: Shadows Die Twice: ecco a voi l'intervista completa.