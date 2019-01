Hidetaka Miyazaki svela le differenze di gameplay tra Sekiro e Dark Souls

Il presidente di From Software, Hidetaka Miyazaki, si è intrattenuto con i redattori di 4Gamer per aiutarci a sciogliere gli ultimi dubbi riguardanti i legami tra la serie di Dark Souls e la sua prossima, ambiziosa avventura soulslike realizzata in collaborazione con Activision, Sekiro: Shadows Die Twice.

A calamitare maggiormente le attenzioni dei giornalisti giapponesi, ovviamente, sono stati i discorsi sui punti di contatto che sussisteranno tra le meccaniche di gioco della nuova creatura di From Software ambientata nel Giappone feudale e l'iconica trilogia di Dark Souls (più Demon's Souls) dedicata al Prescelto dei Non Morti e alla sua ricerca della Prima Fiamma.

Stando a quanto specificato da Miyazaki-san, "il combattimento 'Kengeki' di Sekiro richiederà un diverso stile di gioco rispetto ai Souls. Nel Kengeki devi sopraffare il nemico con veloci affondi di lama e ricavarti un'apertura nelle difese dell'avversario attraverso attacchi portati sulle diverse parti del suo corpo. In Sekiro l'efficacia di ogni stile di combattimento varierà in funzione del contesto e del nemico, è questa la caratteristica principale che distingue Sekiro dai titoli passati".

Entrando nello specifico delle mosse e degli stili che potremo adottare interpretando lo shinobi protagonista della sua nuova creatura soulslike, il boss di From Software spiega che "ogni scelta che compiremo sarà importante, dalla posizione che si assume utilizzando il rampino all'impiego delle tecniche improntate sulla furtività, fino all'adozione delle abilità del braccio prostetico. Non potrai semplicemente decidere di attaccare frontalmente il nemico o di nasconderti per tutto il tempo, in Sekiro dovrai muoverti con l'agilità e la sicurezza di un ninja".

Tutto ciò, ovviamente, contribuirà a rendere ancora più ripida la curva di apprendimento e "adattamento" di Sekiro: Shadows Die Twice, come conferma lo stesso Miyazaki specificando che "per quanto riguarda il livello di difficoltà riscontrato da chi ha giocato alle demo che abbiamo portato agli eventi a cui abbiamo partecipato in questi mesi, onestamente credo che il problema risieda nel fatto che i nostri fan sono abituati a un determinato tipo di gameplay. Anche per questo sottolineo che Sekiro richiederà un approccio diverso rispetto a Dark Souls e sarei felice di sapere che le persone apprezzeranno questo nuovo processo di apprendimento che richiederà loro di perfezionarsi e migliorarsi nel corso del gioco".