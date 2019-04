Hidetaka Miyazaki vorrebbe fare un gioco narrativo come quelli di Rockstar

Sekiro: Shadows Die Twice è uno dei videogame più apprezzati dell'ultimo periodo, sia per la qualità in sé del titolo, sia per la curva di difficoltà, tratto tipico dei giochi di FromSoftware, che lo contraddistingue, rappresentando una vera e propria sfida per i gamer di tutto il mondo.

Logico dunque che Hidetaka Miyazaki, autore del videogame, ne sia orgoglioso, anche visti i dati di vendita di Sekiro: Shadows Die Twice, che vedono il gioco stabilmente ai primi posti delle varie classifiche. Eppure al contempo l'autore potrebbe star già pensando al suo prossimo progetto. Durante una recente intervista infatti, nella quale peraltro è intervenuto anche Fumito Ueda, lo sviluppatore sembra aver dato qualche indizio su come potrebbe essere il suo nuovo progetto.

I due sviluppatori hanno ammesso che hanno sempre preferito il gameplay alla storia. L'autore di Dark Souls ha detto che la creazione di un mondo e dei livelli possono influenzare la storia, per cui non a senso partire da lì.

Ciò nonostante a Miyazaki piacerebbe fare un videogame piuttosto incentrato sulla narrativa. L'autore ha parlato di un titolo in cui è la storia a fare da punto focale dell'avventura, un po' come in Red Dead Redemption 2, gioco citato dallo stesso Miyazaki nell'intervista.

Che ne pensate delle sue parole? Vedreste bene questo nuovo approccio in un prossimo gioco di FromSoftware, o credete che l'autore abbia già trovato la sua formula di successo? Per saperne di più sull'ultimo titolo di Miyazaki, date un'occhiata alla nostra recensione di Sekiro: Shadows Die Twice.