High on Knife, il lancio si avvicina? L'atteso DLC potrebbe arrivare alla fine del 2023

In contemporanea alla notizia relativa alla apparizione in rete della versione PS4 di High on Life, si è parlato parecchio della possibile data di pubblicazione di High on Knife, il DLC dell'avventura ideata dai ragazzi di Squanch Games. L'attesa attorno all'espansione presentata nel mese di giugno è elevata, ma quando arriverà?

Non ci sono ancora informazioni ufficiali rispetto a quanto presentato nelle scorse settimane. Sappiamo che High on Life porterà un po' di horror con il DLC in uscita su Xbox Game Pass, ma non dispone ancora di un finestra di lancio. A partire dalla giornata di oggi, però, qualcosa potrebbe essersi mossa in tal senso: come detto in apertura della notizia, insieme all'apparizione della versione PS4 del titolo è stato confermato che il DLC di High on Life uscirà questo autunno.

In poche parole, significa che il periodo che va dalla fine di settembre a quello di dicembre potrebbe accogliere a braccia aperte il ritorno della folle avventura spaziale con un viaggio all'insegna dell'horror. Si attendono comunicazioni ufficiali in merito a quanto dichiarato dalle indiscrezioni odierne, così da ricevere maggiori dettagli sull'attesa espansione del titolo che ha raggiunto 7,5 milioni di giocatori e che ha decretato il grande successo dell'esclusiva del panorama Xbox. Siete in attesa di giocare ad High on Knife? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.