High on Knife porta un po' di horror in High On Life: il DLC arriva su Xbox Game Pass

Con oltre sette milioni e mezzo di videogiocatori attivi in High On Life stando ai dati dello scorso aprile, il team di Squanch Games ha deciso di ampliare l'universo del suo folle sparatutto.

Nel corso del'Xbox Games Showcase Extended è giunto infatti il reveal di un primo DLC in dirittura di arrivo all'interno del gioco. Presentato con il trailer che trovate in apertura a questa news, il contenuto è stato battezzato High On Knife e promette di portare atmosfere di stampo horror nell'originale High On Life.



Per il momento, l'espansione non dispone di una finestra di lancio, con gli autori che si sono limitati a promettere un suo debutto "presto". A dispetto dell'assenza di una data di esordio per High On Knife, il team di Squanch Games ha già confermato che il DLC esordirà al day one all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. Tutti i giocatori abbonati al servizio Microsoft potranno dunque accedere ai contenuti aggiuntivi senza alcuna spesa ulteriore.



Nel corso dell'Xbox Games Showcase Extended, lo ricordiamo, è stato inoltre presentato un ulteriore video approfondimento dedicato a Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, con tanto di apparizione di Keanu Reeves all'evento.