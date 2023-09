High on Knife: trailer di lancio per il pazzo DLC di High on Life

Non manca molto al debutto di High on Knife, l'espansione che espanderà la storia di High on Life e che sarà una delle numerosissime uscite di ottobre 2023. In attesa del lancio, gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare il trailer di lancio del DLC.

Il filmato in questione, della durata di circa 2 minuti, non è altro che una carrellata di sequenze di gameplay estratte dall'espansione che permettono di scoprire le sue principali caratteristiche. Tra una scena e l'altra possiamo infatti osservare in azione le nuove armi in dotazione al protagonista, tra le quali spicca un coltello-motosega che avrà anche utilità nelle fasi d'esplorazione e la pistola sul cui dorso vivono soldatini alieni.

A proposito di creature mostruose, nel trailer si vedono anche i folli NPC con cui interagiremo nel corso dell'avventura, i quali sembrano essere tanto bizzarri quanto quelli incontrati nella versione standard del gioco.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio, vi ricordiamo che l'uscita di High on Knife è fissata al prossimo 3 ottobre 2023 su tutte le piattaforme, ossia PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Per chi non lo sapesse, la versione base del gioco è inclusa nel catalogo di Xbox Game Pass e gli abbonati al servizio potranno giocare acquistando semplicemente il contenuto aggiuntivo.

Avete già letto la nostra recensione di High on Life?