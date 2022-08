High On Life si aggiunge alla lista dei giochi rinviati: ecco la nuova data d'uscita

Come previsto anche da alcuni insider nel corso degli ultimi giorni, il rinvio di Hogwarts Legacy non è stato l'ultimo e probabilmente altre software house decideranno di posticipare i loro progetti. Ad aggiungersi all'ormai lunghissima lista troviamo High On Life, il bizzarro shooter in soggettiva dei creatori di Rick & Morty.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato dagli sviluppatori sui canali social ufficiali:

"Abbiamo buone e cattive notizie. Sentitevi liberi di scegliere quale leggere per prima. La buona notizia è che High On Life è ancora previsto per il 2022! Il team di Squanch Games sta lavorando duramente per creare la migliore esperienza possibile e il tempo extra ci permetterà di sistemare alcuni bug. Pertanto, il nuovo giorno di lancio sarà il 13 dicembre 2022. La cattiva notizia è che si tratta di un posticipo, scusateci! Visto che vi faremo attendere sei settimane in più del previsto, accettate il nuovo teaser come scuse."

Per chi non lo sapesse, il gioco era inizialmente previsto per il 23 ottobre 2022. Prima di lasciarvi al divertente video pubblicato dal team di sviluppo, vi ricordiamo che High On Life sarà disponibile dal 13 dicembre 2022 solo su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, inoltre gli abbonati a Xbox Game Pass potranno giocarlo senza costi aggiuntivi sin dal lancio, anche tramite il cloud.

Sapevate che High on Life sarà alla Gamescom 2022?