High on Life va davvero forte su Xbox Game Pass, anche meglio di Persona 5 e A Plague Tale

Xbox Game Pass sta facendo davvero bene ad High on Life, oppure è High on Life che sta facendo bene ad Xbox Game Pass, decidete voi. Fatto sta che il nuovo gioco di Squanch Games, lanciato in esclusiva sulle piattaforme di casa Microsoft, s'è sistemato in pianta stabile in cima alle classifiche dei giochi più giocati del servizio in abbonamento.

A porre l'accento sul successo dello sparatutto spaziale con le pistole parlanti è stato l'analista indipendente Benji-Sales, che ha fatto notare che a diversi giorni dal lancio avvenuto al day one in Xbox Game Pass, High on Life è primo nella classifica dei videogiochi più giocati sul Cloud e secondo nelle classifiche riservate alle console e al PC, dove si è dovuto arrendere solamente agli inamovibili Minecraft e Microsoft Solitary Collection, rispettivamente. "L'engagement è veramente forte per un gioco esclusivamente single player", ha fatto notare Benji-Sales.

Giochi privi di una modalità multiplayer o comunque lontani dalla filosofia del supporto continuo tendono ad ritornare nelle posizioni basse poco dopo il lancio, ma per adesso High on Life resiste e Squanch Games può godersi il momento. Il team di Justin Roiland può anche vantarsi d'aver fatto meglio di giochi come Persona 5 Royal e A Plague Tale Requiem. "Fondamentalmente, la Top 5 di Game Pass è sempre dominata da giochi multiplayer", ha spiegato l'analista. "Per un gioco single player essere secondo su console dietro solamente a Minecraft e davvero assurdo, si tratta inoltre di una performance migliore di quella fatta registrare da giochi single player recentemente lanciati al day one, come Persona 5 Royal e A Plague Tale Requiem".

Nel caso ve lo foste perso, High on Life è uno sparatutto in prima persona che vi porta in in giro per l'universo in compagnia di una serie di insolenti pistole parlanti. Con il loro prezioso aiuto, potrete diventare dei cacciatori di taglie, collezionare bottini, incontrare personaggi bizzarri e viaggiare in un'ampia varietà di mondi dinamici e mutevoli per annientare un cartello alieno che intende utilizzare il genere umano a mo' di droga. Leggete la nostra recensione di high on Life se volete saperne di più.