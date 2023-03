High On Life: annunciato High on Knife, è un DLC o un update gratis?

Nel corso della serata è arrivata una bella notizia per tutti coloro i quali hanno giocato e completato con piacere High On Life, il folle shooter in soggettiva dagli stessi autori di Rick & Morty.

I canali social ufficiali del gioco si sono infatti aggiornati con un misterioso teaser che si limita a mostrare su sfondo nero il logo rosso di High on Knife. Nel messaggio si parla di 'nuovi contenuti' in arrivo per il titolo, ma non è chiaro al momento se si tratti di una vera e propria espansione che andrà ad ampliare la storia oppure di un corposo aggiornamento che i possessori del gioco e gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricare in maniera gratuita. Il fatto che il contenuto annunciato abbia un titolo lascia presupporre che ci siano maggiori probabilità che sia in arrivo un'espansione, ma sarà impossibile stabilire la natura dell'annuncio fino a quando i diretti interessati non ci forniranno maggiori informazioni.

In attesa di saperne di più su questo High on Knife, vi ricordiamo che il gioco è disponibile esclusivamente su PC e Xbox Series X|S, senza contare la presenza nel ricco catalogo di PC e Xbox Game Pass. Nel frattempo, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di High On Life.