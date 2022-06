High On Life arriva in autunno, anche su Game Pass: lo sparatutto ha una data d'uscita

A soltanto pochi giorni di distanza dal reveal di High On Life in occasione dell'Xbox + Bethesda Showcase, arriva ora l'annuncio ufficiale della data di uscita dello sparatutto.

Il folle shooter firmato dai creatori di Rick and Morty raggiungerà infatti i lidi del mercato videoludico in occasione del prossimo autunno. Il Day One da appuntarsi sul calendario corrisponde alla giornata di martedì 25 ottobre 2022, con l'esordio di High On Life in programma su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Sin dal primo giorno di commercializzazione, inoltre, l'opera di Squanch Games sarà disponibile anche all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, con gli abbonati al servizio Microsoft che potranno dunque avervi accesso senza alcun costo aggiuntivo.



Il folle e coloratissimo shooter sci-fi porterà i giocatori a fronteggiare un'improbabile alleanza di specie aliene, determinate a invadere la Terra e a distruggere l'umanità. Nei panni di un letale cacciatore di taglie interplanetario, dovremo cercare di far fronte all'emergenza, mentre ci spostiamo tra scenografiche giungle lussureggianti, città costruite su asteroidi e molto altro ancora.



In attesa dell'uscita dello sparatutto sci-fi dalle sfumature irriverenti, ricordiamo che potete trovare maggiori dettagli sul titolo di Squanch Games nella ricca anteprima di High On Life disponibile sulle pagine di Everyeye.