High on Life arriva in formato fisico su PS5 e Xbox Series X|S, grazie a Limited Run Games

Alla luce di quanto dichiarato da Microsoft nelle scorse settimane, più volte ci siamo interrogati sulla possibilità che il futuro dei giochi fisici Xbox possa passare attraverso Limited Run Games. Quest'ultima azienda si sta dedicando alla pubblicazione di vari titoli Xbox in formato fisico, tra cui figura il nome dell'incredibile High on Life.

A distanza di due giorni da quando è stata confermata l'uscita di Hi-Fi Rush in versione retail su PS5 e Xbox Series X|S, ecco che la medesima sorte toccherà anche la nuova IP ideata dai creatori di Rick & Morty. Limited Run Games pubblicherà prossimamente una versione fisica di High on Life, pensata per tutti gli utenti intenzionati a riscoprire il titolo del 2022. Il first person shooter che ha divertito innumerevoli giocatori è pronto ad entrare a far parte della collezione degli amanti del feticcio fisico, ma quando sarà possibile poter mettere le mani su tale edizione?

Non si sa ancora quando essa sarà disponibile, ma i preordini di High on Life in versione fisica cominceranno dal 27 febbraio. Il prodotto targato Limited Run Games includerà al suo interno anche il DLC dal nome High on Knife, giocabile sia sulle console ammiraglie di casa Microsoft che su quella del brand PlayStation. Siete interessati all'acquisto di High On Life nel suo nuovo formato fisico onnicomprensivo dell'espansione? Fatecelo sapere qui sotto con un commento.