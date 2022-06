High On Life arriva a ottobre, anche su Xbox Game Pass: dai creatori di Rick and Morty

Direttamente dalla folle mente di Justin Roiland, già creatore di Rick and Morty e Solar Opposites, arriva un intrigante annuncio direttamente dal palco dell'Xbox + Bethesda Showcase.

La conferenza Microsoft accoglie infatti il reveal di una nuova IP dai toni surreali e completamente sopra le righe. L'umorismo marchio di fabbrica della serie animata di Rick and Morty trova infatti asilo in High On Life, uno shooter dall'ambientazione sci-fi. Per presentare la produzione, l'evento verdecrociato ha accolto la pubblicazione di un ricco trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

Tra bocche da fuoco parlanti, pianeti variopinti e folli creature, è tempo di immergersi in una nuova avventura, disponibile a partire dal prossimo ottobre 2022. Sin dal lancio, High on Life sarà disponibile all'interno del catalogo Xbox Game Pass. Tra le piattaforme supportate al Day One, troviamo PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Presentato come una "Console Launch Exclusive", High on Life sarà probabilmente una esclusiva temporale Microsoft.



All'evento Microsoft, è stato inoltre confermato l'arrivo di Hollow Knight: Silksong al Day One su Xbox Game Pass.