High On Life in arrivo: quanto durerà il folle shooter per Xbox Game Pass?

In seguito alla conferma del rinvio di High On Life, il folle sparatutto ideato dal creatore della celebre serie animata di Rick & Morty si presenta al pubblico con nuove informazioni.

In occasione di un'intervista concessa durante la Gamescom 2022, il Produttore Esecutivo dello shooter, Matty Studivan, ha in particolare offerto diversi dettagli sulla longevità del titolo. Attualmente in sviluppo presso gli studi di Squanch Games, High On Life proporrà una durata variabile a seconda dell'approccio adottato dal giocatore.

Come facilmente immaginabile, gli appassionati più curiosi impiegheranno più tempo per scoprire ogni aspetto e dettaglio dello sparatutto, impiegando tra le 20 e le 22 ore circa per raggiungere i titoli di coda. Questo arco di tempo, illustra Squanch Games, dovrebbe essere sufficiente per completare la quest principale e le missioni secondarie assegnate dagli NPC che i giocatori troveranno ad attenderli all'interno dello shooter, in aggiunta ad una ricca esplorazione. I giocatori meno completisti potranno invece restare immersi nel mondo di High On Life per circa 8 o 12 ore, sufficienti per il team di sviluppo a completare la missione principale dello shooter.



Ideato dai creatori di Rick & Morty, lo sparatutto si è mostrato in azione in occasione della fiera di Colonia, con oltre 25 minuti di gameplay di High On Life.