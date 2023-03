High On Life: cambiamenti alla modalità qualità/performance con l'ultima patch e non solo

Il simpatico ed esilarante gioco ideato dai creatori di Rick and Morty, raccontatovi approfonditamente con la recensione di High On Life, ha ricevuto una nuova patch correttiva nel corso delle ultime ore e, da quanto è possibile evincere dalle relative patch notes, sembrerebbe essere "la grande patch".

Definita ironicamente su Twitter come la "madre di tutte le patch", il nuovo aggiornamento in questione introduce in High On Life tutta una serie di migliorie finalizzate a ottimizzare l'intera esperienza di gioco. Tuttavia, non si tratta di una semplice patch di stabilizzazione e di correzione di alcuni bug dapprima esistenti.

Come si può evincere dalla stessa lista di cambiamenti apportati, il team di sviluppo ha migliorato la modalità performance e qualità di High On Life, andando a potenziare ancor di più il titolo in termini di risoluzione e frame rate. Qui di seguito vi elenchiamo tutte le novità introdotte con la patch 4:

Corretto un problema di compatibilità dei salvataggi che influiva sui progressi nello sblocco di alcuni obiettivi e sfide del cacciatore;

Corretto il problema del caricamento infinito nella casa durante il warping alla missione finale durante la Preparazione finale;

Corretto l'arresto anomalo della schermata di caricamento dovuto alla morte durante il combattimento a Zephyr;

Corretto il problema per cui il giocatore respawnava e rimaneva bloccato fuori da una porta della base warp durante Krubis;

Corretto il problema per cui il giocatore rimaneva bloccato quando attraversava il portale Human Haven fuori da Applebees;

Corretto il problema per cui il giocatore non poteva posare le armi durante Rescue Lizzie;

Corretto il problema per cui Krubis rimaneva bloccato sottoterra durante la Boss Fight;

Corretto il problema del giocatore bloccato in una stanza di Human Haven mentre Lezduit era equipaggiato;

Lezduit era disponibile nell'inventario e sul divano dopo la partita;

Corretto il risultato "Urlo dell'occhio, tu urli" che non si sblocca quando previsto;

Corretto il risultato "Mods Please Ban": ora può essere completato in modo affidabile, poiché sono possibili 30 uccisioni di hunk;

Corretto il problema dei nemici che non compaiono. Es: posizione di Schlooper nella Periferia;

Corretto il problema dei bassi FPS durante Xenoslaughter a una risoluzione di 3440x1440p;

Corrette le linee vocali mancanti per il richiamo finale del colpo della formica alla fine della taglia di 9-Torg;

Corrette le linee vocali mancanti per le tute di Clugg e Sweezy durante la taglia di Giblets;

Corretta la musica di sottofondo mancante nel tunnel dei bassifondi durante la taglia 9-Torg;

Corretto il passaggio dei nemici Ant attraverso il muro della rampa durante la taglia 9-Torg;

Migliorate le prestazioni nella Terra distrutta durante la taglia Garmantuous.

Per quel che concerne invece i cambiamenti alle performance del gioco su Xbox Series X/S e PC abbiamo:

Aggiornata l'impostazione predefinita della qualità visiva, ora chiamata modalità prestazioni. Questa modalità è pensata per funzionare a 60 fps con risoluzione dinamica (fino a 1440p sulla Serie X, fino a 1080p sulla Serie S);

Aggiunta una nuova modalità di qualità che offre una migliore qualità visiva a 30 fps; Funziona con risoluzione dinamica fino a 4k sulla Serie X e 1440p sulla Serie S;

Aggiunte le modalità di miglioramento della qualità Nativa e AI (opzioni Nvidia DLSS, AMD FSR 2.0 e Intel XeSS), ora disponibili nel menu Impostazioni della versione PC del gioco;

Aggiunte le impostazioni per disabilitare la deriva e la distorsione per l'heads-up display (HUD) nel menu Impostazioni su tutte le piattaforme.

L'aggiornamento in questione non fa altro che accrescere la qualità visiva di un prodotto tanto sopra le righe quanto avvincente, apprezzato dal pubblico anche in seguito alla sua uscita sul servizio in abbonamento Game Pass al day one. Come detto dai ragazzi di Squanch Games, infatti, 'Xbox Game Pass ci aiuterà a sviluppare giochi ancora più folli' di High On Life.