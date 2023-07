High on Life, la conferma che si aspettava: arrivano i trofei del gioco su PlayStation

Nella giornata di oggi è arrivata la conferma - o almeno un altro indizio, che fa una prova insieme ai rumor di ieri - sulla fine dell'esclusività di High on Life dopo l'avvistamento della versione PS4. A partire da oggi si potrebbe dire che il tutto sia inequivocabile, perché sono stati aggiunti i trofei di High on Life nel database PlayStation.

Oltre alle notizie sul prossimo capitolo dell'avventura di Marvel's Spider-Man, il Comic-Con attualmente in corso vedrà presto salire sul palco anche l'esperienza videoludica ideata dai creatori di Rick and Morty. Che Squanch Games possa avere alcune novità da annunciare? Ormai si potrebbe quasi dire di sì con certezza, complice l'inserimento di oltre trenta trofei per High on Life su PlayStation. Di quali trofei si parla? Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo:

Trofeo di Platino: chiama i tuoi cari. "Ehi, hai ottenuto tutti i trofei. Ed è fantastico. Ma la gente ha chiesto di te. Stai bene?";

Trofeo di Bronzo: Fallout non ti permette di farlo. Uccidi Slumsley;

Trofeo di Bronzo: prima taglia abbattuta Sconfiggi nove Torg;

Trofeo di Bronzo: non accoltellare la mano che nutre. Seguite il consiglio di Knifey e pugnalate Gene alle budella;

Trofeo di Bronzo: diploma G3. Sconfiggi Douglas;

Trofeo di Bronzo: Sweezy come la domenica mattina. Ottieni Sweezy;

Trofeo diBronzo: gunning For Your Job. Usa Sweezy per comandare i Moplet dell'ufficio;

Trofeo di Bronzo: trivellatore a sangue freddo. Sconfiggi Krubis;

Trofeo di Bronzo: Gus-tomer soddisfatto. Ottenete Gus;

Trofeo di Bronzo: stai facendo i bagagli? Ottenere il Jetpack;

Trofeo di Bronzo: caratteristica della creatura. Ottieni la creatura;

Trofeo d'Argento: chi è il capo? Sconfiggi i fratelli Skrendel;

Trofeo di Bronzo: RIP Davey Glutes. Ottieni i Mag-Boots.

Trofeo d'Oro: la battaglia più difficile del gioco. Sconfiggi il dottor Giblets;

Trofeo di Bronzo: mangiare bene nel quartiere. Paga il conto da Applebee's;

Trofeo d'Argento: giocare a favore. Sacrificare un Gatlian diverso da Kenny durante il combattimento contro Garmantuous;

Trofeo di Bronzo: quindici ore allo strip club alieno. Trascorrete quindici ore nello strip club alieno, realmente esistente nel gioco;

Trofeo d'Oro: autorealizzazione. Sconfiggete Nipulon;

Trofeo di Bronzo: Lezduit! - Ottieni Lezduit

Trofeo diBronzo: serie Wrap su Suit-O. Dite addio a Suit-O;

Trofeo d'Oro: cacciatore di taglie leggendario. Sconfiggi Garmantuous e distruggi il cartello G3;

Trofeo di Bronzo: siamo tutti molto impressionati, fidati di me. Destreggiati con un nemico in aria con almeno 5 colpi;

Trofeo di Bronzo: occhio che urla, tu che urla. Fai scoppiare 20 bulbi oculari di Grunt;

Trofeo d'Argento: è nata una stella marina. Assisti all'ascesa di Globo;

Trofeo d'Argento: abbiamo pagato i diritti per mettere un intero film qui dentro. Scopri il cinema;

Trofeo d'Argento: Premio epico leggendario. Seguite per intero il fastidiosissimo conto alla rovescia in TV;

Trofeo d'Argento: Esca sequel. Scopri il nascondiglio del dottor Gurgula nel Rifugio umano;

Trofeo d'Argento: Vedere tutti i luoghi. Sblocca ed esplora ogni base warp collezionabile;

Trofeo d'Oro: Genocidio Luglox. Trova e apri tutti i forzieri Luglox;

Trofeo d'Oro: Mods Please Ban. Sblocca ogni post nel forum del Bounty Hunter;

Trofeo d'Oro: Carta da gioco da ottenere. Colleziona tutte le carte da gioco del gioco;

Trofeo d'Argento: Trasporto del carico di Stan fino al completamento. Completate il gioco con il prodotto di Stan nel vostro inventario.

Tra l'avvicinamento del lancio di High on Knife che potrebbe arrivare alla fine del 2023 e le sempre più insistenti voci sulla pubblicazione di High on Life su PlayStation, Squanch Games ha ancora molto da offrire agli utenti.