High On Life, cosa succede se si mette in pausa il gioco?

Il grande successo di High On Life sulle piattaforme Microsoft non è di certo una sorpresa. Lo sparatutto di Squanch Games si è fatto notare da subito per la sua spiccata irriverenza e per un cast di personaggi fuori dal comune che hanno condito l'avventura con gag di assoluta ilarità.

Dopo aver messo in pausa il gioco, ad esempio, vedremo l'arma parlante Kenny spazientirsi e cominciare a insultare il giocatore senza troppe censure, come documentato all'interno del video in calce, pubblicato sul canale britannico GameRiot:

"Ma che c****, perché hai messo in pausa il gioco? Non è di alcun aiuto! Sei per caso un idiota?"

"In quale dannato gioco il tasto di pausa ti permette di sparare? Premi qualsiasi pulsante, qualcosa dovrà pur funzionare! È il tuo primo gioco in assoluto?"



D'altronde non potevamo aspettarci altro dal team capitanato da Justin Roiland, papa di Rick and Morty. Pensate, sono stati gli stessi sviluppatori a mettere in guardia i fan in merito alla presenza di alcune scene osé all'interno di High On Life.



Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare la nostra recensione di High On Life, curata da Alessandro Bruni. High On Life è disponibile per l'acquisto sulle console Xbox e su PC.