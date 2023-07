High on Life: quanto costa e quanto pesa la versione PS4 e PS5 del gioco di Squanch Games?

I creatori di Rick and Morty arrivano in grande stile anche su PS4 e PS5 con il rilascio di High on Life a sorpresa nel corso della giornata di oggi. In realtà, nell'ultimo periodo sono sopraggiunte numerose informazioni sulle versioni PlayStation del titolo, dapprima con la comparsa della versione PS4 sul database PlayStation e poi con i trofei.

Eppure, mentre chi ha già giocato il prodotto ideato dai ragazzi di Squanch Games su Xbox e PC festeggia con trepidante attesa l'arrivo nel nuovo video gameplay per il folle DLC High on Knife, gli utenti PlayStation si preparano al recupero di questo interessante progetto videoludico del 2022. Ma quanto pesa e quanto costa High on Life su PS4 e PS5?

Le risposte a queste domande sopraggiungono direttamente dalla pagina ufficiale del prodotto sul sito del PlayStation Store: High on Life costa 59,99 euro sia su PS4 che su PS5. Il gioco di Squanch Games arriva quindi a prezzo pieno sulle piattaforme dell'ecosistema PlayStation, seguendo le policy dei costi delle piattaforme Xbox. L'unica differenza si ha tra le edizioni console e quella PC, poiché quest'ultima costa 49,99 euro a causa della mancanza dell'upgrade per chi possiede una macchina da gaming di ultima generazione.

Per quanto riguarda il peso, invece, sappiamo che High on Life richiede l'installazione di circa 33GB di dati sul proprio hard disk di PS4 o sull'SSD di PlayStation 5. Siete interessati a recuperare questa avventura anche su PlayStation, o siete interessati soltanto all'arrivo del venturo DLC che promette tanto horror e sanguinolente follie?