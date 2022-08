High On Life, il titolo del creatore di Rick & Morty si mostra alla GamesCom 2022

Tra i trailer mostrati in occasione della GamesCom 2022, attualmente in corso a Colonia, abbiamo potuto osservare anche High On Life, sparatutto in prima persona dallo stile sicuramente molto singolare.

Nel trailer del titolo, sviluppato da Squanch Games, vediamo il protagonista combattere contro i nemici utilizzando delle armi uniche: un coltello e una pistola parlanti. Queste armi, oltre a infleggere danni ai nemici circostanti, permettono al protagonista di sfruttare gli appigli dell'ambiente per spostarsi.

Il mondo colorato e la personalità del titolo non costituiscono sicuramente una novità, trattandosi di un gioco ideato da Justin Roiland, tra le menti che hanno lavorato alla serie Tv di Rick e Morty.

Nel video, disponibile in allegato alla news, viene ricordata la finestra d'uscita del gioco, il quale sarà disponibile su Xbox, PC e Gamepass a dicembre.

Vogliosi di altre news dalla GamesCom di quest'anno? Continuate a seguirci!