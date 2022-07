High on Life: nuovi dettagli su armi parlanti, poteri speciali e dialoghi assurdi

Scambiando quattro chiacchiere con i suoi colleghi di Squanch Games, il direttore tecnico Nick Weihs ha offerto tanti dettagli inediti sul gameplay, sulla storia e sui contenuti di High on Life, il folle FPS dei creatori di Rick e Morty annunciato da Microsoft durante l'Xbox & Bethesda Showcase di giugno.

L'esponente degli studi Squanch esordisce nel suo discorso focalizzandosi sull'aspetto che, più di ogni altro, caratterizzerà questo sparatutto allucinogeno, ovvero le armi aliene parlanti che ci terranno compagnia lungo tutta la campagna principale e nell'esplorazione libera degli scenari open world.

A detta di Weihs, infatti, "ogni alieno Gatlian equipaggiato si comporterà come ogni arma tradizionale: ci saranno pistole, fucili a pompa, mitra. Saranno solo dei gran chiacchieroni e ciascun mostriciattolo avrà più di un asso nella manica da sfoderare per offrire ulteriori opzioni nel combattimento e approcci originali nell'esplorazione dei mondi alieni".

Il direttore creativo di Squanch Games spiega inoltre che il rapporto tra il proprio personaggio e le sue armi crescerà col tempo in funzione dei dialoghi e del tempo di utilizzo degli equipaggiamenti: ciascun Gatlian avrà una propria personalità che si rifletterà nella storia, con risposte graffianti e situazioni comiche sempre diverse da poter vivere.

Weihs conferma inoltre la presenza di tanti gadget ed equipaggiamenti speciali: "Oltre a Gatlian ci saranno anche numerosi gadget e innesti con cui potenziare la tuta del proprio cacciatore di taglie. Ogni miglioria apportata alla tuta inciderà nel modo in cui si combatte e si esplora lo scenario. Ad esempio potrete correre lungo i muri con scarpe magnetiche, oppure compiere delle veloci scivolate per cogliere di sorpresa i nemici".

Il lancio di High on Life è atteso per il 23 ottobre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass. Volete saperne di più su questo titolo? Eccovi il nostro speciale su High on Life, lo sparatutto allucinogeno del papà di Rick e Morty.