High On Life disponibile da oggi, anche su Game Pass: prime recensioni contrastanti

La follia dello sparatutto firmato da Squanch Studios è esplosa con la condivisione del trailer di lancio di High On Life, che ha preceduto l'odierna pubblicazione del bizzarro sparatutto.

Da martedì 13 dicembre, High On Life è infatti disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X, con l'esclusiva Microsoft inclusa anche nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal Day One. Ma qual è stata l'accoglienza riservata dalla stampa specializzata all'opera videoludica firmata dal co-creatore di Rick & Morty, Justin Roiland?

Le prime recensioni di High On Life esprimono pareri contrastanti in merito alla riuscita dello sparatutto. Su Metacritic, ad esempio, lo shooter propone al momento un Metascore di 76/100, determinato però soltanto da sette giudizi. Per la versione PC, questi ultimi spaziano per ora dal 70/100 di GamesRadar ad un più convinto 85/100 di PC Invasion. I pareri diventano ancora più contrastanti se di guarda alla versione Xbox Series X di High On Life. Quest'ultima conta su tre recensioni, che includono un 90/100 di XboxEra, un 55/100 di Destructoid e un poco lusinghiero 30/100 di But Why Tho?.



Un panorama dunque ancora piuttosto incerto e frammentato per lo shooter di Squanch Studios. In attesa di un numero più cospicuo di pareri e della recensione del gioco proposta da Everyeye, ricordiamo che High On Life è già disponibile su Xbox Game Pass.