High On Life disponibile a sorpresa su PS4 e PS5, il DLC arriverà ovunque

In seguito al misterioso avvistamento dei Trofei di High On Life sul database PlayStation, l'ex esclusiva PC e Xbox è approdata sullo store digitale Sony nel corso della notte.

Squanch Games ha deciso infatti di raggiungere nuove piattaforme con il suo prodotto, senza però anticipare alcunché agli utenti. E proprio mentre i videogiocatori italiani riposavano, sul PlayStation Store è arrivata la versione PS4/PS5 del folle gioco degli autori di Rick & Morty, la cui pubblicazione è stata accompagnata da un breve trailer che annuncia l'arrivo dell'FPS su PlayStation. Il prezzo di vendita del gioco è di 59,99 euro e, almeno per il momento, non è chiaro in che modo vengano utilizzate le funzionalità esclusive del DualSense.

Insomma, ora gli utenti possono godersi lo sparatutto a base di armi parlanti e alieni fuori di testa sulla quasi totalità delle piattaforme disponibili. Sembrerebbe inoltre che l'espansione High On Knife, che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno e proporre un'avventura a tinte horror, sia in uscita in contemporanea su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (Microsoft Store, Steam ed Epic Games Store).

Avete già letto la nostra recensione di High On Life?