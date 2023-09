High on Life: il DLC High on Knife ha una data di uscita

Il video-gameplay del DLC High on Knife ci aveva anticipato la sua caratteristica vena folle, senza svelarci la data di uscita. Rimedia un trailer di lancio, che rivela l'arrivo imminente del nuovo contenuto scaricabile di High on Life.

Il teaser trailer in stop-motion mette in risalto le note inquietanti del DLC e mostra le nuove disgustose carte collezionabili che potremo collezionare, create dal leggendario Joe Simko, l'illustratore noto per il suo lavoro con Garbage Pail Kids e Wacky Packages.

Il DLC arriverà il 3 ottobre su Xbox Series, Xbox One, PC (Steam, Epic Games Store e Microsoft Store) e, come annunciato qualche mese fa, anche su PlayStation 4 e PlayStation 5. Inoltre, sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass.

"Ci siamo davvero concentrati sull'horror con 'High On Knife', quindi aveva perfettamente senso lanciarlo nel periodo di Halloween", ha dichiarato il direttore di Squanch Studio Mike Fridley in un comunicato stampa.

“High On Knife” è un’avventura spaziale piena di azione e umorismo, in cui Knifey, il coltello parlante, dovrà affrontare nuove sfide e nemici in un pianeta sconosciuto. A lui si affiancheranno nuovi personaggi come Harper, una ex soldatessa con una pistola che nasconde un segreto, e B.A.L.L., una pistola ispirata al flipper controllata da una squadra di bambini.

L'obiettivo del gioco è sfuggire a Mux, un temibile nuovo boss, in un'ambientazione che mescola elementi di fantascienza, horror e commedia.