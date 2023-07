High on Life, esclusività per Microsoft finita? Appare in rete la versione PS4

High on Life è un successo da 7.5 milioni di giocatori unici, con un traguardo epocale che dimostra ulteriormente la qualità del lavoro ideato e pubblicato dai ragazzi di Squanch Games. Forse, però, High on Life potrebbe sbarcare su altri lidi, stando a quanto emerso in rete nel corso delle ultime ore; l'esclusiva Xbox è stata vista nel PSN.

A distanza di un mese dalla presentazione di High on Knife, il DLC di High on Life in arrivo su Xbox Game Pass nel prossimo futuro, il gioco è apparso nel PSN backend. La fonte in questione fa riferimento all'esistenza di una fantomatica versione per console old-gen di casa Sony del titolo di Squanch Games, seppure non vi sia alcun modo per confermare la notizia al momento. Tra le informazioni aggiuntive, inoltre, si parla di un peso del titolo pari 9.8 GB nella sua versione 01.03.

Dopo meno di un anno di distanza dal lancio sull'ecosistema Microsoft, High on Life potrebbe trovarsi a dire addio alla sua esclusività su Xbox e PC. Sarà davvero così? Attendiamo con trepidante attesa l'annuncio della pubblicazione di questa inedita versione della folle avventura ideata dai creatori di Rick and Morty. Fino a quel momento, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di High on Life, un gioco che tra risate e pallottole ci ha saputo intrattenere dall'inizio alla fine.