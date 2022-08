High On Life: il folle FPS dei creatori di Rick e Morty in 25 minuti di video gameplay

Come promesso da Justin Roiland e compagni, il team di Squanch Games porta alla Gamescom 2022 tutta la follia e l'irriverenza di High On Life, lo sparatutto open world con le armi parlanti ideato dai creatori della serie di Rick & Morty.

Nella mezz'ora di gameplay trailer confezionato da IGN.com (d'accordo, sono 25 minuti ma non stiamo qui a sottilizzare!), i ragazzi della software house indie ci proiettano ancora una volta in questo microcosmo di comicità sopra le righe popolato da armi chiacchierone e da alieni desiderosi di trasformare gli esseri umani in droghe intergalattiche.

Il nostro impavido alter-ego dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per tenere a bada la scostumatezza del suo equipaggiamento parlante e sopravvivere alle ondate di mostri spaziali che hanno infestato la Terra. Come possiamo intuire ammirando il nuovo video di Squanch Games, nel corso dell'avventura avremo la possibilità di spezzare il ritmo delle sparatorie e delle sfide con i boss con delle sessioni free roaming, durante le quali sarà possibile scambiare quattro chiacchiere con PNG tanto irriverenti quanto bizzarri.

Tutto questo, e un mare di battute sconce, ci attende il 13 dicembre con il lancio di High On Life su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, come pure su Game Pass. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate anche il video di High On Life dalla Gamescom 2022.