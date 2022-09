High on Life: tutta la follia dell'FPS con armi parlanti nel video gameplay del Pax West

Non bastassero i 25 minuti di gameplay di High on Life dalla Gamescom, gli studi Squanch volano a Seattle per mostrare al pubblico del Pax West delle sequenze di gioco inedite del loro folle sparatutto a tinte ruolistiche in arrivo a fine anno su PC, console Xbox e nel catalogo del Game Pass.

Le nuove scene ingame dateci in pasto dal team diretto da Justin Roiland (co-autore di Rick e Morty) ci catapultano ancora una volta in questa singolare dimensione sci-fi che vede gli esseri umani ridotti in schiavitù da un manipolo di alieni gelatinosi con la passione per le droghe psicotrope prodotte, appunto, con i tessuti umani.

Tra sessioni platform legate all'esplorazione delle ambientazioni open world e intense sparatorie, il titolo promette di ritagliarsi un posto speciale nel cuore degli appassionati del genere grazie all'irriverenza e all'umorismo nero delle armi parlanti che ci terranno compagnia con le loro battute per tutta la durata della campagna principale.

Nel video del Pax West 2022 trovano spazio anche delle sequenze inedite con PNG altrettanto "particolari", grazie ai quali poter immergerci ulteriormente nelle atmosfere del titolo e ampliare la rosa di attività, sia primarie che secondarie, da completare nei panni del nostro intrepido cacciatore di taglie.

Il lancio di High on Life è previsto per il 13 dicembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Game Pass, in ragione del rinvio dettato dalla concorrenza di God of War e Call of Duty.