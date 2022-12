High on Life: l'FPS degli autori di Rick e Morty è ancora più folle nel trailer di lancio

Manca ormai poco al lancio di High on Life, l'FPS fuori di testa degli autori di Rick e Morty, e così i ragazzi degli studi Squanch si preparano al grande evento confezionando l'immancabile video che ne precede l'arrivo su PC, console Xbox e nel catalogo del Game Pass.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che High on Life è uno sparatutto a tinte metroidvania che proietta gli appassionati del genere in un microcosmo sci-fi di comicità sopra le righe, un universo popolato da armi chiacchierone e da alieni desiderosi di trasformare gli esseri umani in droghe intergalattiche.

L'incarico affidato ai giocatori sarà perciò quella di indossare i panni di uno 'sceriffo spaziale' desideroso di spezzare il dominio alieno e di riportare la pace tra i pianeti invasi da queste entità gelatinose. L'impresa, però, non sarà affatto semplice, sia per via della grande diversità di razze aliene e creature da affrontare che, soprattutto, per il coraggio da dimostrare nel tenere a bada la scostumatezza di un'arsenale composto da pistole, fucili e coltelli parlanti!

La bizzarra odissea spaziale da vivere in compagnia dell'eroe di High on Life e del suo equipaggiamento chiacchierone partirà domani, martedì 13 dicembre, su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Game Pass. Sapevate che per il team Squanch High on Life sarà come Metroid Prime, ma divertente?