High on Life:'Xbox Game Pass ci aiuterà a sviluppare giochi ancora più folli', per Squanch

Dalle colonne di Xbox Wire, Justin Roiland di Squanch Games celebra il grande successo di High on Life su Xbox Game Pass spiegando quanto possa essere importante il servizio in abbonamento di Microsoft per lo sviluppo dei prossimi videogiochi degli autori di Rick e Morty.

L'esponente di Squanch prende ovviamente spunto dal successo di High on Life per spiegare che il Game Pass "rappresenta un valore aggiunto, specie per un piccolo studio come il nostro. Non è una questione di soldi, perché vedete: se siete lì sul recinto in cerca di un gioco, alzate lo sguardo ed esclamate 'cos'è questa cosa?' osservando un titolo come High on Life, vi basta essere abbonati al Game Pass per scaricare il gioco e provarlo, niente di più semplice".

Per Roiland, quindi, la strategia adottata da Microsoft con i giochi dal day one su Xbox Game Pass offre agli sviluppatori "uno strumento potente per ottenere molta più visibilità. Se credi davvero di aver sviluppato qualcosa di decente, il Game Pass è uno strumento formidabile. Ed è quello che ho capito facendo le mie ricerche, molte persone mi hanno detto che le vendite crescono di sette volte su Game Pass".

Quanto al futuro, l'esponente degli studi Squanch riflette sul prossimo videogioco dopo High on Life e, nel riferirsi sempre al Game Pass, spiega che "siamo uno studio indipendente e siamo piccoli. Ci serve un forziere di guerra da saccheggiare per dare forma a giochi ancora più folli e divertenti. E qui entra in ballo il Game Pass. Perché nelle discussioni per lo sviluppo di High on Life ci chiedevamo cosa avremmo dovuto fare per garantire le migliori opportunità di successo al nostro gioco. Quindi sì, il Game Pass è stato un enorme valore aggiunto in questo senso".

A giudicare dall'entusiasmo espresso da Roiland, quindi, sembra proprio che il sodalizio tra Squanch Games e Microsoft sia destinato a proseguire ancora a lungo, specie considerando l'incredibile popolarità di High on Life su Xbox Game Pass.