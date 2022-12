High on Life su Xbox Game Pass: miglior lancio del 2022 e miglior third party di sempre

L'ascesa inarrestabile di High on Life su Xbox Game Pass ha portato l'irriverente sparatutto Sci-Fi ideato dagli autori di Rick & Morty a superare persino Minecraft tra i titoli più giocati sul servizio di gaming on demand. Microsoft ha rivelato ulteriori dettagli riguardo al successo del gioco con un nuovo post su Xbox Wire.

Come rivela il colosso di Redmond in un post interamente dedicato al debutto del gioco, High on Life ha fatto registrare il miglior lancio in assoluto su Xbox Game Pass nel 2022. Considerando che l'anno volge al termine, difficilmente questo record verrà superato da altri titoli. Ma non si ferma certo qui l'incredibile successo dello sparatutto firmato Squanch Games.

Pensate che High on Life, al netto delle sempre più illustri pubblicazioni al day one nel catalogo del servizio, è rapidamente diventato il lancio migliore di un gioco third-party nella storia di Xbox Game Pass.

"Questa è stata la prima volta che abbiamo lanciato un gioco con Game Pass", ha affermato Mike Fridley, Studio Director e COO di Squanch Games, "e siamo rimasti sbalorditi dalla risposta dei giocatori che lo hanno reso immediatamente il titolo più popolare su Game Pass. Quando Squanch Games è stata fondata, lo abbiamo fatto per realizzare i titolli che volevamo giocare e Game Pass ci sta aiutando a raggiungere anche gli utenti che vogliono giocare a questo tipo di prodotti".

"High On Life è un titolo incredibilmente unico di cui siamo entusiasti da molto tempo", ha aggiunto Matt Percy, General Manager of Content Planning di Xbox. "È fantastico vedere così tanti abbonati a Game Pass lanciarsi al debutto per vivere in prima persona la storia di Squanch prima delle vacanze".

