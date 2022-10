High on Life: il mondo alieno di Zephyr Paradise nel nuovo video gameplay

Di ritorno da Seattle con il video di High on Life del PAX West, i ragazzi degli studi Squanch ci portano a Zephyr Paradise per mostrarci delle scene di gameplay inedite del prossimo sparatutto sci-fi dei creatori di Rick e Morty.

L'ultimo filmato di IGN.com confezionato dal team diretto da Justin Roiland (co-autore di Rick e Morty) ci reimmerge nelle atmosfere allucinogene di questa avventura sci-fi incentrata sulle gesta compiute da un cacciatore di alieni armato di pistole parlanti.

L'assurdo viaggio intrapreso dal nostro alter-ego lo porterà a visitare mondi extraterrestri davvero 'fuori di testa', con tante attività da svolgere e un ricco cast di PNG, il tutto intriso dell'irriverenza dell'umorismo nero che caratterizza da sempre le opere di Roiland e compagni.

Le dinamiche free roaming di High on Life saranno subordinate alla scoperta degli equipaggiamenti speciali strappati ai boss alieni e, ovviamente, alle missioni da completare interagendo con i personaggi secondari, come possiamo intuire ammirando il nuovo video gameplay da oltre 12 minuti.

L'uscita di High on Life è fissata per il 13 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con ingresso immediato nel catalogo degli abbonati a Xbox e PC Game Pass. Volete saperne di più sull'ultima follia FPS degli studi Squanch? Sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su High on Life, un gioco fuori di testa come Rick e Morty.