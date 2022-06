High on Life, parla il papà di Rick and Morty: 'È il nostro sogno, chiamatelo tripla I'

Durante l'Xbox Showcase Extended, il papà di Rick and Morty Justin Roiland ha discusso del lavoro che sta portando avanti con il Squanch Games per concretizzare la visione dello sparatutto allucinogeno High on Life, la nuova commedia sci-fi in arrivo tra pochi mesi su PC, console Xbox e nel catalogo del Game Pass.

In compagnia del Narrative Director Alec Robbins, Roiland ha descritto la folle esperienza di gioco che dovremo vivere in questa dimensione minacciata dall'avvento di diverse razze aliene intenzionate a servirsi degli umani, e dei loro preziosissimi tessuti, come fonte di approvvigionamento primaria per la produzione delle loro droghe intergalattiche (!!!).

Il creatore di Rick and Morty e Solar Opposites spiega inoltre di essere elettrizzato all'idea di sviluppare un videogioco così importante, arrivando a definirlo come "un vero e proprio sogno che si avvera" ed esortando gli appassionati a considerarlo come un "tripla I", ossia un'esperienza indie di ampio respiro e tanto ricca di contenuti quanto un "canonico" tripla A ad alto budget.

Nel corso della chiacchierata con il team Xbox, gli alti rappresentanti di Squanch Games hanno mostrato delle scene di gameplay estese tratte dal video di annuncio di High on Life, con scorci inediti delle bizzarre ambientazioni da esplorare e degli squisiti bozzetti preparatori che lasciano davvero ben sperare per la qualità generale di quest'opera.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che High on Life sarà disponibile a ottobre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e su Game Pass.