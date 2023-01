High On Life e Rick & Morty perdono Justin Roiland: annunciate le dimissioni

In seguito ad un servizio pubblicato dalla rete USA NBC News solo poche settimane fa, hanno trovato rapida diffusione in tutto il mondo le accuse di presunta violenza domestica rivolte a Justin Roiland, co-creatore della serie Rick & Morty e co-fondatore della software house Squanch Games.

A muovere le accuse è la ex compagna dell'autore, che aveva deciso di rivolgersi alla giustizia statunitense già nel 2020. In seguito a diverse vicissitudini, ora il processo che vede accusato Justin Roiland si appresta a riprendere. In vista del ritorno in aula e in attesa di quello che sarà il giudizio definitivo della corte, arriva un allontanamento dell'autore dalle proprie realtà creative più note.

In seguito all'eco ottenuta dalle accuse rivolte a Justin Roiland, arriva infatti la notizia della separazione tra quest'ultimo e Squanch Games. La software house da lui co-fondata, che di recente ha distribuito sul mercato videoludico High On Life, ha infatti annunciato di aver ricevuto le dimissioni dell'autore. Con un breve messaggio affidato a Twitter, il team scrive: "In data 16 gennaio 2023, Squanche Games ha ricevuto le dimissioni di Justin Roiland. Il team continuerà a lavorare con passione per sviluppare giochi amati dal pubblico e continuerà a supportare e a migliorare High On Life".



Parallelamente, il canale televisivo Adult Swim ha annunciato di aver interrotto ogni rapporto con l'autore. "Adult Swim ha posto fine alla sua collaborazione con Justin Roiland. - si legge in un brevissimo comunicato - Rick & Morty continuerà. Il nostro talentuoso e appassionato staff è al lavoro sulla Stagione 7".