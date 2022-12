High on Life e le polemiche per il ricorso all'AI Art: Squanch difende la propria scelta

Sullo sfondo del successo su Steam e Game Pass di High on Life, il folle sparatutto di Squanch Games finisce inevitabilmente nel dibattito sollevato sui social da chi, giustamente o meno, polemizza con le aziende che si servono di software basati su Intelligenza Artificiale per dare forma ai propri progetti artistici.

In una recente intervista concessa ai microfoni di Sky News, gli autori di Rick e Morty hanno confermato l'utilizzo di Midjourney per tappezzare il bizzarro universo sci-fi di High on Life di locandine generate tramite AI.

Per il fondatore di Squanch Games Justin Roiland, infatti, le immagini ricreate dall'Intelligenza Artificiale di Midjourney "fanno sembrare ancora più strano l'universo alternativo che volevamo creare per il nostro gioco. Certo, ci siamo serviti di Midjourney per trovare nuove idee strane e divertenti. Non so cosa ci riserverà il futuro, ma l'Intelligenza Artificiale ha tutte le carte in regola per rendere la creazione di contenuti un'esperienza incredibilmente accessibile. Non so quanti anni ci separano da questo futuro, ma tutto ciò di cui avremo bisogno sarà un software AI e qualcuno con delle grandi idee".

Il Lead Designer di High on Life, Erich Meyr, spiega inoltre di aver utilizzato l'Intelligenza Artificiale per realizzare i prototipi delle voci di alcuni PNG. Per il team di Squanch Games, quindi, i software AI non devono essere visti come dei sostituti del lavoro degli artisti, bensì come degli strumenti da integrare nella routine di sviluppo come fonte d'ispirazione e supporto creativo. Di certo, in tanti si chiedono (non senza timore) cosa accadrà all'arte quanto l'IA inizierà a disegnare in completa autonomia.