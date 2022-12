High on Life 'sarà come Metroid Prime, ma divertente': nuovi scatti dal folle FPS

In un'intervista concessa da Mikey Spano alla redazione di Digital Trends, il chief creative officer degli studi Squanch ha utilizzato una graffiante analogia con Metroid Prime per descrivere la folle esperienza di gioco da vivere nello sparatutto sci-fi che rientrerà nell'elenco dei giochi gratis di dicembre su Xbox Game Pass.

Alla domanda postagli da suoi intervistatori curiosi di sapere che tipo di gioco è High on Life, l'esponente degli studi Squanch ha ironizzato spiegando che "sarà come Metroid Prime, ma divertente! Quello di Metroid Prime è il tema generale che abbiamo cercato di seguire nello sviluppo di High on Life. Avevamo a disposizione un team di piccole dimensioni, quindi pensavamo di non poter realizzare un enorme gioco con mondi interconnessi. Così ci siamo ispirati a Metroid Prime 2, con un hub centrale collegato ai mondi da esplorare".

A detta di Spano, quindi, in High on Life "potrete andare su diversi pianeti che saranno collegati tra di loro attraverso un hub centrale". Alle dichiarazioni di Spanno s'accompagnano le ultime immagini condivise da Squanch per immergerci nelle atmosfere aliene di High on Life in vista del lancio, previsto per il 13 dicembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e nel catalogo degli abbonati a Xbox Game Pass. Se volete saperne di più su questo FPS sci-fi, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su High on Life, un gioco fuori di testa come Rick e Morty.