High on Life è una delle sorprese della Gamescom, svelati anche i requisiti PC

High on Life sembra aver riscosso un discreto successo alla Gamescom di Colonia, diventando rapidamente uno dei giochi più popolari tra quelli mostrati in fiera, come testimoniano anche i numeri registrati su YouTube e social network.

In particolare è IGN USA a portare alla luce l'inaspettato successo di High on Life, trailer e video gameplay del gioco hanno superato quota 24 milioni di visualizzazioni, numeri importanti per un gioco realizzato con un investimento e un budget comunque contenuti rispetto ad altre produzioni viste in fiera, c'è da dire che probabilmente il traino garantito dalla popolarità del co-autore di Rick & Morty, Justin Roiland, (scrittore di High on Life) ha permesso al gioco di ottenere una buona visibilità in tutto il mondo.

High on Life è arrivato anche su Steam e la pagina del gioco ci permette di dare uno sguardo ai requisiti minimi e consigliati:

Requisiti minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo Windows 10 64-bit

Processore Intel Core i5-4430K CPU @ 3.00GHz (4 CPUs)

8 GB RAM

Scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB)/AMD Radeon R9 290x (4GB)

DirectX Versione 11

SSD/HDD con 45 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo Windows 10 64-bit

Processore Intel Core i5-6402p CPU @ 2.80GHz (4 CPUs) / AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)

Memoria 8 GB RAM

Scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB)/AMD RX 5600 XT (6GB)

DirectX Versione 12

HDD/SSD con 45 GB di spazio disponibile

High on Life esce il 13 dicembre 2022 su PC e console della famiglia Xbox, gratis su Game Pass sin dal day one.