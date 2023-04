High on Life è un successo da 7,5 milioni di giocatori unici

Che High on Life fosse un successo, lo si era capito già lo scorso mese di dicembre, quando ha debuttato sul mercato facendo immediatamente registrare risultati da capogiro su Xbox Game Pass. Oggi, invece, gli orgogliosissimi ragazzi di Squanch Games hanno voluto condividere con l'utenza un altro importante risultato raggiunto dalla loro opera.

Attraverso i propri canali social, gli sviluppatori californiani hanno fatto sapere che dal lancio ad oggi High on Life è stato giocato da 7,5 milioni di giocatori unici. Si tratta di un quantitativo di assoluto rilievo, anche se non sappiamo quanti di loro hanno deciso di acquistarlo e quanti invece hanno preferito giocarlo nell'ambito dell'abbonamento a Xbox e PC Game Pass. High on Life, ricordiamo, è stato aggiunto al catalogo immediatamente al day-one, facendo fin da subito registrare risultati da record: si è infatti rivelato il miglior lancio del 2022 in Game Pass nonché il miglior lancio terze parti nella storia del servizio.

Indipendentemente dall'effettivo numero di copie vendute, High on Life può senza dubbio definirsi un successo, poiché numeri così elevati contribuiscono ad incrementare il prestigio del servizio e a spingere gli abbonamenti, centrando in pieno gli obiettivi prefissati da Microsoft, che si è assicurata il gioco in esclusiva console (High on Life non è al momento previsto su PlayStation 4 e PS5). Tra quei 7,5 milioni di giocatori, inoltre, sono sicuramente presenti delle persone che con tutta probabilità non avrebbero mai giocato al titolo se avessero dovuto acquistarlo.