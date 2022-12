High on Life supera tutti anche su Steam, è primo in classifica

Nonostante le recensioni parzialmente tiepide, High on Life è un vero successo su Xbox Game Pass ma non solo dal momento che il gioco è attualmente in prima posizione su Steam, preceduto in realtà da un non gioco, ovvero Steam Deck.

Nominalmente dunque High on Life è il videogioco più venduto su Steam durante la scorsa settimana, seguito da Call of Duty Modern Warfare II e EA Sports FIFA 23.

Steam Deck High On Life Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 Dwarf Fortress God of War Red Dead Redemption 2 Valve Index VR Kit Crisis Core Final Fantasy VII Reunion Call of Duty Modern Warfare II Vault Edition

A seguire troviamo Dwarf Fortress, vero e proprio fenomeno indie di fine anno, God of War 2018, Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games, Valve Index VR Kit, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion e Call of Duty Modern Warfare II Vault Edition.

High on Life è il quarto gioco più giocato su Xbox, il nuovo gioco realizzato dallo studio fondato dal co-autore di Rick & Morty sta riscuotendo un notevole successo, nonostante la critica non abbia apprezzato del tutto il progetto, che si distingue per una vena ironica particolarmente sviluppata anche se al tempo stesso non mancano problemi tecnici e alcune criticità legate al gameplay.