High on Life si unisce alla festa: i creatori di Rick & Morty portano l'FPS alla Gamescom

A pochi mesi di distanza dal reveal e dall'annuncio della data di uscita di High On Life, arrivano ricche novità per lo shooter firmato dal team creativo della serie animata di Rick & Morty.

In pieno fermento per i preparativi dell'evento, Geoff Keighley conferma infatti che il titolo farà la sua comparsa sul palco dell'Opening Night Live della Gamescom 2022. La Fiera di Colonia, pronta a fare finalmente ritorno in presenza, aprirà a brevissimo i battenti, con l'attesa cerimonia di apertura in programma per la serata di martedì 23 agosto. Per l'occasione, High On Life, sparatutto a dir poco sopra le righe, tornerà a mostrarsi al grande pubblico, presumibilmente con un trailer dedicato o un breve estratto di gameplay.



Sviluppato da Squanch Games, lo shooter in prima persona porta la firma di un creativo d'eccezione. Alla realizzazione di High On Life ha infatti collaborato nientemeno che Justin Roiland, ideatore dell'universo di Rick & Morty. Tra armi parlanti, dialoghi assurdi e personaggi improbabili, lo sparatutto porterà i giocatori a scoprire un universo bizzarro dalla declinazione sci-fi. In attesa di rivedere il gioco in azione, vi ricordiamo che High On Life sarà disponibile a partire dal prossimo 23 ottobre 2022, con debutto su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, oltre che Xbox Game Pass.



Tra i presenti alla Fiera di Colonia, potrebbe inoltre anche sorprendere un primo sguardo al nuovo gioco di Hideo Kojima all'Opening Night Live 2022.