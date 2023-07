High on Life: nuovo video gameplay per il folle DLC High on Knife

Le sorprese per i fan di High on Life oggi non sono finite e, dopo aver pubblicato a sorpresa la versione PlayStation 4 e PlayStation 5, ecco che arriva anche un lungo filmato di gameplay dedicato all'espansione High on Knife.

Proprio come lo story trailer di Marvel's Spider-Man 2 con Venom tra i protagonisti, il filmato in questione è stato pubblicato in occasione del Comic-Con di San Diego, evento che si sta tenendo proprio in questi giorni. Squanch Games ha infatti deciso di accompagnare l'arrivo del gioco sulle console firmate Sony con un video gameplay che permette finalmente di vedere il DLC in azione.

Ciò che più risalta all'occhio alla visione del filmato è ovviamente l'arsenale in dotazione al protagonista, che è stato aggiornato con armi abbastanza folli da non far rimpiangere quelle dell'avventura principale. Oltre ad un coltello la cui lama ricorda una motosega, troviamo anche una speciale pistola sul cui dorso vi sono tre creaturine aliene che tra un colpo e l'altro si occupano della ricarica, inserendo un nuovo proiettile nel caricatore per poi godersi lo spettacolo.

Stando al video, l'arma corpo a corpo non servirà ad aprire in due i nemici come se fosse un Lancer di Gears of War, ma anche per muoversi: ad un certo punto, vediamo infatti che la lama viene appoggiata su un liquido rosa, consentendo al protagonista di scalare un'intera parete.

Per quello che riguarda le ambientazioni, il video ci mostra l'interno di una base aliena poco illuminata e la superficie rocciosa di un pianeta misterioso.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di High on Life, ora disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (Microsoft Store, Steam ed Epic Games Store).