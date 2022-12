High on Life è su Xbox Game Pass al lancio?

Il 2022 ha ancora diverse cartucce da sparare e una di queste è High on Life, strambo sparatutto in prima persona ideato dalle stesse menti che hanno generato Rick & Morty. Il lancio del 13 dicembre si avvicina e se siete arrivati fin qui è perché siete curiosi di sapere se potrete giocarlo subito al day one con Game Pass.

La risposta è, per la vostra gioia, sì! High on Life verrà inserito nel catalogo di Game Pass immediatamente al day-one nelle sue versioni per PC, Xbox One, Xbox Series X|S e persino Cloud, dunque non dovrete far altro che decidere dove giocarlo. Se siete abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, potrete avviarlo dove vi pare.

High on Life vi spedirà in giro per l'universo in compagnia di una serie di pistole insolenti e carismatiche provviste del dono della parola. Con il loro prezioso aiuto, diventerete dei cacciatori di taglie, collezionerete bottini, incontrerete personaggi bizzarri e viaggerete in un'ampia varietà di mondi dinamici e mutevoli per stanare il malvagio Garmantuous e la sua banda di scagnozzi, i quali gestiscono un cartello alieno che intende utilizzare il genere umano a mo' di droga. Potete aspettarvi il medesimo livello di umorismo delle precedenti opere di Justin Roiland, che con la sua Squanch Games ha già contribuito al mondo videoludico con giochi come Accounting e Trover Saves the Universe. Nell'attesa, potete scoprire maggiori dettagli sul gioco leggendo la nostra anteprima di High on Life.

High on Life non è l'unico gioco in arrivo in Game Pass nel corso della prossima settimana. Il 13 dicembre si unirà al catalogo anche Potion Craft (PC e Console), mentre il 15 dicembre sarà la volta di Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (PC, Console e Cloud).