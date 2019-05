Higher Level Gaming: arriva il Netflix dedicato all'esport

Una nuova piattaforma di contenuti in streaming ha debuttato in questi giorni, nata in collaborazione con alcuni degli streamer più popolari al mondo. Qual è la novità? La piattaforma è dedicata unicamente alla produzione di contenuti esclusivi per quello che viene definito, con un nome un po' altisonante, il "Netflix dell'esport".

La piattaforma si chiama Higher Level Gaming e mira a supportare i content creator consentendo loro di produrre contenuti a livello professionistico per tutti gli appassionati di esport.

Analogamente ad altre piattaforme, i creatori di contenuti chiamati a collaborare daranno il via a una partnership con la piattaforma HLG. Chi è interessato a divenire un affiliato di questa nuova realtà riceverà una percentuale direttamente da HLG per ogni utente iscritto.

HLG è focalizzato sul coinvolgimento dei creatori di contenuti con particolare attenzione ai contenuti educativi. I vari format che la piattaforma vuole a proporre al pubblico si sostanziano in VOD, sessioni di coaching e guide generali specificamente studiate per aiutare i giocatori a migliorare le loro capacità.

Questo per iniziare. I piani dell'azienda sembrano esser ben più ambiziosi. La volontà pare infatti esser quella di produrre contenuti originali legati agli eventi, come trasmissioni dedicate, speciali e così via.

Higher Level Gaming si sta attualmente concentrando su quattro titoli principali: League of Legends, Fortnite, Apex Legends e Overwatch. Gli streamer attualmente già coinvolti nel progetto includono personaggi come FaZe Apex, Tarzaned, Maniac e Chronodota.

HLG ha intenzione di continuare ad aggiungere creatori e ad espandersi in nuovi titoli il prima possibile. Gli appassionati possono registrarsi per una prova gratuita sul sito web ufficiale e, una volta conclusi i canonici trenta giorni, gli utenti potranno scegliere se attivare un abbonamento che consentirà l'accesso a tutti i contenuti della piattaforma.