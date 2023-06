A Highland Song, dai creatori di Heaven's Vault: platforming nella magica Scozia

Dopo essersi fatti apprezzare dal pubblico con Heaven's Vault (potete recuperare la recensione di Heaven's Vault) e con l'ottimo 80 Days, gli sviluppatori di Inkle presentano al Tribeca Games Festival il loro nuovo progetto.

Si tratta di A Highland Song, una delicata avventura narrativa a base di platforming. Nel titolo, i giocatori vestono i panni di una Moira McKinnon, una giovane ragazza che non ha mai visto il mare. Determinata a raggiungere le acque che bagnano la Scozia, la protagonista dovrà prima affrontare un lungo viaggio attraverso i magici scenari delle Highlands. Tra scalate e sentieri tortuosi, A Highland Song propone una progressione in due dimensioni, durante la quale sopravvivere rappresenterà una sfida.

La fame, il freddo e la natura selvaggia sono alcuni dei pericoli che ostacoleranno il viaggio di Moira, che potrà invece contare su di un accompagnamento sonoro d'eccezione. Elemento centrale dell'esperienza di gioco, la colonna sonora di A Highland Song porta la firma di Laurence Chapman, Talisk e Fourth Moon, vere e proprie leggende della musica folk scozzese. Potete osservare il gioco in azione nel video disponibile in apertura a questa news.



Al momento privo di una finestra di lancio, A Highland Song debutterà presto su PC e Nintendo Switch. Per gli amanti delle avventure narrative, segnaliamo che al Tribeca Games Festival è stato presentato anche un nuovo video del promettente Goodbye Volcano High.