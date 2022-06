Highwater: trailer d'annuncio per l'avventura con elementi ruolistici

Uno dei titoli in sviluppo presso un team indipendente che sono stati annunciati in occasione del Summer Game Fest di Geoff Keighley è stato Highwater, un progetto molto particolare.

Highwater è ambientato in un mondo nel quale il livello dell'acqua si è drammaticamente alzato e nel quale è fondamentale usare un'imbarcazione per effettuare qualsiasi spostamento. Ed è infatti con un gommone di colore giallo che il protagonista e i suoi alleati si muovono da un punto all'altro della mappa. Il giocatore si troverà a gestire un intero party, dal momento che il gioco mescola elementi tipici dei giochi d'avventura a quelli di un puzzle game e di un RPG. Dalla pagina Steam del titolo apprendiamo infatti che il sistema di combattimento è a turni. Pare inoltre che vi sia un gran focus sul comparto narrativo e sull'esplorazione.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul gioco, in arrivo entro la fine dell'anno, va precisato che l'unica piattaforma sulla quale è stato confermato Highwater è il PC, visto che è in uscita esclusivamente tramite Steam. Non è chiaro se in futuro sia prevista anche una versione console. Chiunque sia interessato al gioco può già aggiungerlo alla lista dei desideri su Steam, dov'è stata aperta la pagina ufficiale.