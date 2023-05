Scaricate Hillside, la nuova sorprendente Tech Demo dell'Unreal Engine 5

Volete vedere di cosa è capace l'Unreal Engine 5? In attesa del lancio dei numerosi videogiochi attualmente in via di sviluppo con il motore grafico di nuova generazione, potete rifarvi gli occhi scaricando la nuova Tech Demo Hillside, messa a disposizione da Epic Games sul sito ufficiale dell'engine.

Hillside Sample Project, questo il nome completo della Tech Demo realizzata da Neoscape, ricrea con l'ausilio dell'Unreal Engine 5 e di RealityCapture la visione originale dell'Habitat 67 di Montreal, così come fu concepita dal celebre architetto israeliano naturalizzato canadese Moshe Safdie.

Safdie concepì l'Habitat 67 mentre lavorava alla tesi del suo master alla Scuola di Architettura della McGill University, per poi esporlo in un padiglione dell'Expo 67, che si è tenuto dall'aprile all'ottobre del 1967. L'opera ottenne il plauso mondiale e venne visitata da milioni e milioni di persone, che la riconobbero come una "meraviglia architettonica" e uno dei più fulgidi esempi di costruzione e urbanizzazione modulare. L'Habitat 67 fu disegnato per integrare i benefici delle case di periferia (giardini, privacy e aria fresca) con l'accessibilità, il senso comunitario e la densità di un condominio urbano moderno.

La visione di Safdie, purtroppo, non si è mai concretizzata nella sua interezza. L'Habitat 67 che effettivamente sorge oggi a Cité du Havre, nel borough di Ville-Marie della città di Montreal, è solo una piccola parte dell'intero progetto originale, che per la realizzazione avrebbe richiesto dei costi troppo elevati. Invece delle 1.200 famiglie che avrebbe potuto ospitare al massimo del suo splendore, oggi l'Habitat 67 ne accoglie solamente 158. Ciononostante, rappresenta una dei simboli della città.

Grazie alla Tech Demo in Unreal Engine 5 Hillside Sample Project, in ogni caso, adesso è possibile esplorare la visione originale dell'architetto Moshe Safdie comodamente da casa, godendosi nel frattempo anche le meraviglie del motore grafico di nuova generazione, che per l'occasione approfitta anche della tecnologia Lumen. La demo mette inoltre in risalto l'influenza sulla struttura dei cambiamenti atmosferici e stagionali, e dell'avanzare dell'ora del gioco. Se siete interessati, potete comodamente scaricarla a questo indirizzo, pesa in totale poco più di 19 GB. Se non avete un PC abbastanza potente, sappiate che dalla stessa pagina del browser potete accedere pure alla versione in streaming da Google Cloud, in alternativa ci sono anche i filmati allegati a questa notizia.